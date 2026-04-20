Endrick : les compliments de Mata et la situation avec Fonseca

Il ne faut jamais tomber amoureux d’un joueur en prêt… Endrick était dans tous les bons coups ce dimanche soir : un but et une passe dé pour permettre à l’Olympique lyonnais de s’imposer au Parc des Princes face au PSG (1-2). Le défenseur lyonnais Clinton Mata sait à quel point cette victoire, qui permet aux Gones de passer à la 3 e place au classement, est importante et le rôle que son coéquipier brésilien a eu : « Endrick nous a lancé, c’est un jeune joueur avec beaucoup de qualité, il a encore pas mal de choses à apprendre mais il fait le maximum pour l’équipe, c’est sa première saison où il joue pas mal de matchs donc c’était aussi important pour lui qu’il soit décisif, il a contribué à la victoire, on est heureux pour lui, ça fera du bien pour sa confiance. »

Critiquer pour mieux régner

Critiqué publiquement par son entraîneur , Paulo Fonseca, qui, finalement, a expliqué qu’il s’agissait d’une manière de le motiver, Endrick a tenu à rassurer. « Il n’y a pas de soucis avec l’entraîneur. Je n’ai pas envie de rester fâché avec lui. On a discuté. Il faut que je donne la meilleure réponse sur le terrain. » Depuis les critiques, Endrick a donné deux passes décisives et marqué un but en deux matchs. …

EA pour SOFOOT.com