Un ancien de l'OL régale en amical
Lituanie 0-2 Géorgie
Buts : Mikautadze (70 e , SP et 84 e )
Expulsion : Gineitis (90 e +3) côté lituaniens …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Un ancien de l'OL régale en amical
Buts : Mikautadze (70 e , SP et 84 e )
Expulsion : Gineitis (90 e +3) côté lituaniens …
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