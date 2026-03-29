Aux États-Unis, un goal jette un deuxième ballon sur le terrain pour empêcher l'adversaire de marquer

Aux États-Unis, un goal jette un deuxième ballon sur le terrain pour empêcher l'adversaire de marquer

Si ça peut donner des idées à Brice Samba ce soir. C’est bien connu, les États-Unis ont encore du mal avec le football. 50 après avoir accueilli Pelé, 32 ans après avoir organisé leur premier Mondial et quelques jours après avoir inventé le foot des quart temps et mal réalisé, voilà qu’ils essayent encore d’innover.

La scène s’est passée dans l’anonymat du USL Championship, sorte de deuxième niveau du foot étatsunien. Alors que les Orange County se dirigeaient tranquillement vers une courte victoire contre les Oakland Roots (1-0) , dans la nuit de samedi à dimanche, le gardien des Roots a essayé d’inventer le foot à deux ballons .…

UL pour SOFOOT.com