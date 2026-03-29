Quand cinq joueurs d'Arsenal quittent leurs sélections

Après le report des matchs de Ligue 1, le report des trêves internationales ? Hasard ou pas, un grand nombre d’internationaux d’Arsenal a été peu sollicité lors de cette trêve internationale. Outre le Frenchy William Saliba, dispensé du voyage aux States comme son compère en charnière Gabriel, Leandro Trossard, Eberechi Eze et Jurrien Timber ne se sont pas rendus dans leurs sélections respectives.

Dix joueurs récupérés avant la fin de la trêve

Et ce dimanche, le forfait de l’Espagnol Martín Zubimendi, rentré en Angleterre après un petit souci au genou, s’ajoute à ceux des Anglais Bukayo Saka, Declan Rice et Noni Madueke et de l’international équatorien Piero Hincapié. Mikel Arteta a donc récupéré dix joueurs avant la fin de la trêve internationale . Le club londonien est encore engagée en FA Cup, en Ligue des champions et bien sûr en Premier League, qu’il n’a pas gagné depuis 2004. Le foot des pays est-il devenu moins important que le foot des clubs ?…

UL pour SOFOOT.com