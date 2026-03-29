La compo des Bleus contre la Colombie

Quel coupe ? Comme vous voulez ! Pour cette rencontre amicale contre la Colombie, Didier Deschamps a choisi de faire tourner. Au Northwest Stadium de Landover, le boss semble partir sur un 4-2-3-1. Il laisse les clefs du camion offensif à Rayan Cherki et Désiré Doué, positionnés derrière Marcus Thuram.

Kanté capitaine

Maghnes Akliouche est également titulaire. Derrière, une charnière inédite Maxence Lacroix-Lucas Hernandez a eu les faveurs du sélectionneur. N’Golo Kanté portera le brassard. Il jouera au milieu aux côtés de Warren Zaïre-Emery, indique L’Équipe . Deux joueurs de champ n’ont donc pas été titulaires lors de cette trêve : Eduardo Camavinga et Randal Kolo Muani.…

UL pour SOFOOT.com