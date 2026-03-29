Le président du Barça revient sur le départ de Messi

Il était trop tôt pour faire un choix, mais son choix a été fait. Pour sa première interview depuis qu’il a été réélu président du Barça dans un score enviable par n’importe quel édile la semaine dernière (68,8 % des voix), l’avocat de formation est revenu sur une de ses grosses décisions : le départ de Lionel Messi vers le PSG.

Il a justifié le départ de l’Argentin en août 2021 par la nécessité de renouveler son effectif et d’assainir les finances du club . «J’ai fait ce que je devais faire. J’aurais aimé qu’il reste, mais cela n’a pas été possible pour des raisons économiques. J’ai dû prendre une décision » , a-t-il raconté à El País.…

UL pour SOFOOT.com