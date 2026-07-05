Trump fait des papouilles à la FIFA
Éternel cirque. Alors que la FIFA s’est une nouvelle fois mise à genoux devant les États-Unis et cette fois-ci l’équipe nationale, en supprimant la suspension de Folarin Balogun pour le huitième de finale face à la Belgique, voilà que Donald Trump a remercié ses toutous préférés .
Sur son réseau social Truth, le président américain a ainsi fait part de sa satisfaction : « Merci à la FIFA pour avoir fait ce qui était juste et inversé une grand injustice ». De la part d’un mec qui ne connaît peut-être même pas la règle du hors-jeu, c’est fort. De son côté, Gianni Infantino doit être tout content d’avoir marqué des points auprès de son crush !…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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