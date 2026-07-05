La FIFA saisie pour retirer le carton jaune à Michael Olise ?

Le carton imaginaire. Pendant que les États-Unis se réjouissent de pouvoir compter sur Folarin Balogun, expulsé puis finalement autorisé à jouer, contre la Belgique en quarts de finale, la FFF aimerait également que la FIFA fasse machine arrière pour un des joueurs de l’équipe de France.

La situation n’est pas vraiment la même, la faute de Balogun contre la Bosnie-Herzégovine étant réelle, mais Michael Olise a reçu une biscotte jaune à la 97 e minute du match contre le Paraguay , ce samedi soir, après une altercation avec l’inévitable Matias Galarza. Problème (ou solution) : les images montrent bien que le numéro 11 français ne touche à aucun moment le Paraguayen. …

CG pour SOFOOT.com