information fournie par So Foot • 11/04/2025 à 16:26

Un ancien d'Arsenal rejoint la direction de Tottenham

Le trajet n’a pas dû être trop long.

Le North London Derby se joue même en costume trois-pièces. Dans un communiqué sorti sur le site des Spurs , le président de Tottenham Daniel Levy a annoncé qu’un nouvel homme intégrerait son board . À compter de l’été prochain, Vinai Venkatesham deviendra le nouveau directeur général du club. Une décision qui fait le bonheur de l’intéressé : « Je suis ravi de rejoindre Tottenham cet été. Après avoir pris du temps pour me reposer et évaluer mes options, je pense que c’est une opportunité exceptionnelle que de travailler avec Daniel et l’ensemble du Board pour mener ce club aux sommets. » .…

MP pour SOFOOT.com