Un ancien coach de l'OM quitte Villarreal par la grande porte

Une qualification au parfum de cadeau d’adieu. Villarreal a validé son ticket pour la prochaine Ligue des champions , ce samedi, grâce à sa large victoire sur Levante en Liga (5-1). Le club a annoncé que Marcelino quittera son poste d’entraîneur à l’issue de la saison .

« L’entraîneur asturien conclura ainsi son second passage au club, après son arrivée en 2023 et la qualification pour la Ligue des champions obtenue pour la deuxième année consécutive et une première dans l’histoire du club » , lit-on dans un communiqué publié ce lundi.…

CT pour SOFOOT.com