Une prolongation à venir à l'OL
Une faim de Lyon. Après un succès bien construit contre le Stade rennais ce week-end, c’est une autre bonne nouvelle qui accompagne les supporters des Gones en ce début de semaine. Selon L’Equipe , Afonso Moreira va prolonger son contrat à l’OL d’une année supplémentaire, jusqu’en 2030 .
Une bonne nouvelle pour le peuple rhodanien, qui va pouvoir profiter encore un peu plus de son chouchou portugais. Arrivé pour 2 millions d’euros l’année dernière, Moreira aurait vu sa valeur marchande augmenter ces dernières semaines, attirant même plusieurs clubs européens.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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