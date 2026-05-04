Saison terminée pour un joueur de l'OM

Quand ça ne veut pas… Selon La Provence , Hamed Junior Traoré souffre d’ une lésion à l’adducteur droit et sera éloigné des terrains pour cette fin de saison . C’est après une course en profondeur et une frappe en extension que l’ancien Auxerrois s’est blessé et est sorti sur civière, lors de la déroute marseillaise face à Nantes.

Saison compliquée pour l’Ivoirien

Déjà éloigné des terrains plus de quatre mois pour une blessure à la cuisse au début de saison de septembre à décembre, Hamed Junior Traoré a fini la saison sans s’être imposé à l’OM. Seulement trois buts et deux passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues, soit une saison fantomatique. Prêté avec une obligation d’achat à 7,5 millions d’euros par Bournemouth, le joueur ivoirien est maintenant lié à la Canebière jusqu’en juin 2030. …

EM pour SOFOOT.com