Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
1/ Pernes ESP vs Vedene AC
Le numéro 4 débordait d’envie de tirer ce coup franc. Mais il y en a un qui a vu la compil’ de Payet à West Ham, hier soir, avant de dormir. Quatre pas d’élan, et le ballon se loge en pleine lucarne. Le gardien n’a pu qu’admirer cette trajectoire parfaite digne de Score Héro !…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer