Des clubs anglais devraient perdre pour se qualifier en Ligue des champions ?

Des clubs anglais devraient perdre pour se qualifier en Ligue des champions ?

Sortez les calculatrices. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, certains clubs de Premier League auraient tout intérêt à perdre lors de la dernière journée de Premier League pour se qualifier en Ligue des champions la saison prochaine, selon la BBC Sport . Cette anomalie est dûe à une spécificité du réglement de l’UEFA.

Grâce à ses performances européennes, la Premier League est déjà assurée d’envoyer cinq clubs en C1 la saison prochaine. Mais si Aston Villa termine 5 e du championnat et remporte la Ligue Europa, la 6 e place, actuellement occupée par Bournemouth, serait également qualificative en Ligue des champions . À trois journées de la fin du championnat, huit clubs peuvent encore mathématiquement espérer cette place et deux d’entre eux, les Cherries et Brentford, n’ont jamais disputé de compétition européenne.…

TM pour SOFOOT.com