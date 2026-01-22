 Aller au contenu principal
Un ancien coach de Buli devient le manager de deux McDonald's
information fournie par So Foot 22/01/2026 à 13:10

Il est venu comme il est. Ancien coach de Bundesliga, Alexander Nouri a quitté le manège infernal du Trainerkarussell pour un terrain nettement plus stable : McDonald’s . À 46 ans, l’ex-entraîneur du Werder Brême (presque qualifié pour l’Europe en 2017) va reprendre deux franchises en Rhénanie-du-Nord-Westphalie à partir de janvier 2026. Costume rangé, tableau tactique effacé : place aux plannings, à la logistique et aux rushs du midi. « Je ne viens pas en sachant tout. Je suis là pour apprendre » , explique-t-il au Süddeutsche Zeitung . Nouri, conscient de changer de monde, mais pas de métier. Manager reste manager.

Même vestiaire, autre cuisine

Formé avec Julian Nagelsmann (major de promo du diplôme d’entraîneur), passé par Brême, Ingolstadt, le Hertha ou la Grèce, Nouri n’a plus coaché depuis 2022. Lassé de l’instabilité chronique du foot pro, il a cherché de la continuité. Chez McDo, il retrouve ce qu’il connaît : des équipes à fédérer, des égos à gérer, de la pression en continu. « Dans les deux cas, il faut comprendre ce qui motive les gens pour qu’ils performent » , raconte-t-il. Moins de pressing tout terrain, plus de menus Best Of. Mais la même causerie : travailler ensemble.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
