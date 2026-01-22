Le football n’est pas qu’un sport de merde, selon Luis Enrique

Ne pas remuer la merde. Avant d’affronter Auxerre, Luis Enrique a tenu à remettre du contexte sur sa sortie après la défaite contre le Sporting. L’Espagnol ne renie rien, mais précise sa pensée.

« C’est un peu la vie de tous les entraîneurs et des joueurs. C’est une vie merveilleuse mais faite tout le temps de hauts et de bas. Juger chaque match, c’est fou , explique-t-il, avant de revenir sur son ressenti. J’ai fait une définition un peu spéciale à la fin du match. C’est fou mais c’est merveilleux, avec parfois la sensation que c’est injuste. Pour moi, nous avons joué le meilleur match à l’extérieur depuis que je suis arrivé ici. Mieux que celui où nous avons gagné 7-2 à Leverkusen. » …

MH pour SOFOOT.com