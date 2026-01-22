 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dominik Szoboszlai explique qu’il a étudié les Marseillais avant de tirer son coup franc
information fournie par So Foot 22/01/2026 à 12:37

Dominik Szoboszlai explique qu’il a étudié les Marseillais avant de tirer son coup franc

Dominik Szoboszlai explique qu’il a étudié les Marseillais avant de tirer son coup franc

Il était motivé par le tifo IAM, l’homme à la coupe de samouraï. Après la sortie rageuse de Roberto De Zerbi sur le malheureux Gerónimo Rulli et l’explication d’une mésentente collective, l’auteur du premier méfait, Dominik Szoboszlai, a expliqué qu’il avait bien étudié les habitudes phocéennes avant de placer son tir sous le mur des marseillais : « Oui, j’avais fait mes devoirs. On m’a dit que si aucun joueur ne s’allongeait, je pouvais avoir une chance de tirer sous le mur. Personne ne s’est allongé, donc j’ai essayé et oui, ça a marché » , a expliqué le Hongrois au micro de TNT.

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un ancien coach de Buli devient le manager de deux McDonald's
    Un ancien coach de Buli devient le manager de deux McDonald's
    information fournie par So Foot 22.01.2026 13:10 

    Il est venu comme il est. Ancien coach de Bundesliga, Alexander Nouri a quitté le manège infernal du Trainerkarussell pour un terrain nettement plus stable : McDonald’s . À 46 ans, l’ex-entraîneur du Werder Brême (presque qualifié pour l’Europe en 2017) va reprendre ... Lire la suite

  • Traité de nain, un ancien de l'OM déclenche une bagarre
    Traité de nain, un ancien de l'OM déclenche une bagarre
    information fournie par So Foot 22.01.2026 12:56 

    Schtroumpf musclé. Ce mercredi soir, l’Atlético Mineiro défiait l’América pour le compte de la quatrième journée du championnat du Minas Gerais, l’un des traditionnels tournois d’État du Brésil. Un derby sans vainqueur (1-1), qui s’est tout de même terminé dans ... Lire la suite

  • Le Real Madrid sera bientôt jugé pour des concerts
    Le Real Madrid sera bientôt jugé pour des concerts
    information fournie par So Foot 22.01.2026 12:33 

    Quand on passe de la musique de merde, on le paye. Le Real Madrid l’a appris à ses dépens ce jeudi, puisque la juge Mónica Aguirre de la Cuesta – du tribunal d’instruction n° 53 de Madrid – a officiellement émis un acte d’accusation à l’encontre du club merengue ... Lire la suite

  • Arpès Szoboszlai, les réseaux sociaux démolissent à leur tour le mur de l'OM
    Arpès Szoboszlai, les réseaux sociaux démolissent à leur tour le mur de l'OM
    information fournie par So Foot 22.01.2026 12:26 

    Bientôt un stage dans le BTP pour l’OM ? Si ce Marseille-Liverpool n’a pas donné lieu à un renversement de hiérarchie (0-3), le match a offert son lot de divertissement. Alors qu’on pensait que les deux équipes allaient se quitter dos à dos à la pause, une fissure ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank