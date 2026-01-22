Dominik Szoboszlai explique qu’il a étudié les Marseillais avant de tirer son coup franc

Il était motivé par le tifo IAM, l’homme à la coupe de samouraï. Après la sortie rageuse de Roberto De Zerbi sur le malheureux Gerónimo Rulli et l’explication d’une mésentente collective, l’auteur du premier méfait, Dominik Szoboszlai, a expliqué qu’il avait bien étudié les habitudes phocéennes avant de placer son tir sous le mur des marseillais : « Oui, j’avais fait mes devoirs. On m’a dit que si aucun joueur ne s’allongeait, je pouvais avoir une chance de tirer sous le mur. Personne ne s’est allongé, donc j’ai essayé et oui, ça a marché » , a expliqué le Hongrois au micro de TNT.

MH pour SOFOOT.com