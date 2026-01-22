Traité de nain, un ancien de l'OM déclenche une bagarre

Schtroumpf musclé. Ce mercredi soir, l’Atlético Mineiro défiait l’América pour le compte de la quatrième journée du championnat du Minas Gerais, l’un des traditionnels tournois d’État du Brésil. Un derby sans vainqueur (1-1), qui s’est tout de même terminé dans la tension. Et pour une fois, les joueurs n’y étaient pour rien. Au coup de sifflet final, Jorge Sampaoli – entraîneur de l’Atlético Mineiro – et Alberto Valentim – son homologue de l’América – se sont effectivement pris le bec (pour un but de Hulk refusé pour hors-jeu), frisant ainsi les coups de poing et le ridicule.

Alberto Valentim fazendo o gesto de “pequeno” pro Sampaoli 😳 pic.twitter.com/V9dQcavXoZ…

AB pour SOFOOT.com