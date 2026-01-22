 Aller au contenu principal
Trois supporters du Club de Bruges arrêtés pour avoir imité Borat au Kazakhstan
information fournie par So Foot 22/01/2026 à 14:20

L’adage « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde » s’est vérifié cette semaine au Kazakhstan. Trois supporters du Club Bruges déguisés en Borat , personnage principal du film éponyme sorti en 2006, ont été arrêtés et condamnés à une (très) courte peine de prison. Présents dans la tribune des visiteurs à Astana pour le match de Ligue des champions Kairat Almaty- Club Bruges (1-4), les compères ont été expulsés avant la fin de la rencontre selon le média belge 7 sur 7 .

Selon L’Équipe , un tribunal d’Astana rapporte avoir « reçu des plaintes pour trouble à l’ordre public contre les citoyens belges S., D. et N. » avant de poursuivre : « En état d’ivresse dans les tribunes du stade Astana Arena, S., D. et N. se sont dévêtus, restant en sous-vêtements, et ont scandé des slogans […] troublant ainsi l’ordre public » . Résultat : 5 jours de détention administrative pour les blagueurs.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
