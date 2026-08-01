Spalletti compare l’Italie à un vieux téléphone
Toujours important de faire les mises à jour. Peu après la victoire de la Juventus en match de préparation face à l’OGC Nice (2-0), Luciano Spalletti a été interrogé sur le bordel qui agite actuellement la fédération italienne de football (FIGC). À la suite de la décision d’écarter Andrea Pirlo du poste de sélectionneur de la Nazionale , le directeur technique Paolo Maldini a démissionné de son poste en signe de protestation. Une décision regrettable selon le Mister qui a eu l’équipe nationale sous sa houlette entre 2023 et 2025 (12 victoires, 6 nuls, 6 défaites).
If I speak…
« Maldini incarnait parfaitement le renouveau dont nous avions besoin. C’était comme vouloir mettre à jour un téléphone portable : il était trop ancien et la mise à jour n’a pas pu être effectuée… Au lieu d’acheter un nouveau téléphone, nous sommes restés avec celui que nous avions, sans mise à jour », philosophe celui qui attend toujours Randal Kolo-Muani pour renforcer l’effectif bianconero. …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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