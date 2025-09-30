Un ancien Canari s'installe sur le banc du Venezuela
L’envol sera de courte durée.
L’ancien défenseur du FC Nantes, Oswaldo Vizcarrondo, a été nommé lundi sélectionneur intérimaire de la sélection vénézuélienne. Jusqu’ici à la tête des équipes jeunes de son pays, le Vénézuélien de 41 ans réalise son rêve et va désormais gérer la Vinotinto lors des prochains matchs amicaux contre l’Argentine et le Belize, prévus les 10 et 14 octobre aux États-Unis.…
SF pour SOFOOT.com
