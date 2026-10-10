Un ancien Ballon d'or vote Kvaratskhelia

Le feuilleton de l’automne touche bientôt à son terme. Le Ballon d’or sera remis à Londres le 26 octobre … mais à qui ? Le lauréat de l’année 2006, Fabio Cannavaro, penche pour un joueur qui a fait les belles heures de la Serie A. « Je ne m’arrête pas aux événements les plus récents. En Ligue des champions, la saison dernière, le joueur le plus influent sur le plan footballistique a été (Khvicha) Kvaratskhelia et, si je devais voter, je n’aurais aucun doute » , assène l’ancien défenseur dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport .

L’ailier du PSG a inscrit dix buts pendant la campagne de Ligue des champions 2025-2026 . Il a scoré contre Chelsea en huitièmes de finale, contre Liverpool en quarts et a planté un doublé face au Bayern lors de la demi-finale aller. Il a aussi provoqué le penalty de l’égalisation en finale contre Arsenal. Le hic, c’est que le Géorgien est resté loin des radars des votants pendant la Coupe du monde , à laquelle son pays ne participait pas. Cannavaro n’en démord pas pour autant : « Bien sûr, chacun peut se référer à la Coupe du monde, penser à Mbappé, à Messi et à sa carrière, mais Kvara a accompli des choses extraordinaires. » …

QB pour SOFOOT.com