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Old Trafford va troller City
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 14:26

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Old Trafford va troller City

Old Trafford va troller City

Le foot anglais comme on l’aime. Manchester United retrouve Old Trafford ce samedi à 18h30 contre Tottenham, et les supporters des Red Devils ne manqueront pas l’occasion de rire de leurs voisins , reconnus coupables de 114 infractions aux règles financières de la Premier League pendant la trêve. Ils vont ressortir du placard une célèbre banderole qui se moquait des années de disette de City , jusqu’à ce que les Skyblues soulèvent la Cup en 2011 et entrent dans une ère riche en titres.

À l’époque, on pouvait y lire « 34 years » , avec le chiffre en mouvement, comme sur un compteur, en référence au dernier trophée du rival, la Cup 1976 . La bannière attendue ce samedi affichera « 50 years » , et le 0 sera en train de basculer doucement vers le 1. Une manière pour les supporters de dire que tous les titres gagnés par City depuis 2011 ne comptent pas au regard de la triche gigantesque qui a été révélée.…

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