L'un des plus beaux stades d'Angleterre fête ses 130 ans

Un stade à faire une fois dans sa vie. Il y a 130 ans ce samedi 10 octobre, le stade historique de Fulham Craven Cottage accueillait le premier match de football de son histoire .

Deux ans avant cette rencontre , « le terrain était accidenté, envahi par la végétation et encore marqué par les vestiges calcinés de la demeure d’origine » , raconte le club sur son site. Transformer cette friche en terrain de football a nécessité deux années de travail acharné. Une entreprise locale fut engagée pour surélever l’aire de jeu et défricher le terrain, mais les travaux furent ralentis par des grèves et des problèmes persistants de nivellement. Fulham espérait inaugurer le stade fin 1895, mais la réalité en a décidé autrement. » …

MBC pour SOFOOT.com