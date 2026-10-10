 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bleus, cible n°1 des insultes pendant le Mondial
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 13:38

Ajouter Boursorama à vos sources

Les Bleus, cible n°1 des insultes pendant le Mondial

Les Bleus, cible n°1 des insultes pendant le Mondial

La magie d’Internet… La FIFA a publié un rapport sur l’activité de son service de modération sur les réseaux sociaux pendant la Coupe du monde 2026 . Le résultat n’est pas glorieux. 240 000 publications et commentaires injurieux ont été recensés : menaces, racisme, xénophobie… Les joueurs français sont ceux qui ont été les plus ciblés avec plus de 18 000 cas, dont un tiers pour des propos racistes. Les Bleus arrivent aussi en tête dans la catégorie des insultes homophobes. L’Angleterre est deuxième du classement, assez loin derrière (un peu plus de 14 000 messages abusifs), et le Portugal troisième.

« L’Angleterre, tout comme la France, a été confrontée à un racisme et à une xénophobie persistants , axés sur l’identité nationale et l’héritage culturel des joueurs noirs et métis » , note le rapport. Le document indique aussi qu’ un seul joueur a reçu plus de 10 000 insultes , sans révéler son nom. « Le racisme représentait 40 % de ces cas, et ce joueur était également la cible principale de l’homophobie, du sexisme et de la transphobie. Les attaques se sont fortement intensifiées après que les remarques racistes d’une personnalité publique à son égard ont été largement relayées. » Ce profil pourrait correspondre à Kylian Mbappé, violemment attaqué par une sénatrice paraguayenne.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Old Trafford va troller City
    Old Trafford va troller City
    information fournie par So Foot 10.10.2026 14:26 

    Le foot anglais comme on l’aime. Manchester United retrouve Old Trafford ce samedi à 18h30 contre Tottenham, et les supporters des Red Devils ne manqueront pas l’occasion de rire de leurs voisins , reconnus coupables de 114 infractions aux règles financières de ... Lire la suite

  • Un ancien Ballon d'or vote Kvaratskhelia
    Un ancien Ballon d'or vote Kvaratskhelia
    information fournie par So Foot 10.10.2026 14:01 

    Le feuilleton de l’automne touche bientôt à son terme. Le Ballon d’or sera remis à Londres le 26 octobre … mais à qui ? Le lauréat de l’année 2006, Fabio Cannavaro, penche pour un joueur qui a fait les belles heures de la Serie A. « Je ne m’arrête pas aux événements ... Lire la suite

  • Cole Palmer signe un contrat jusqu’en ... 2034
    Cole Palmer signe un contrat jusqu’en ... 2034
    information fournie par So Foot 10.10.2026 12:42 

    D’ici là, Chelsea aura prêté 234 joueurs à Strasbourg. Lié aux Blues jusqu’en 2033, Cole Palmer a signé pour un an supplémentaire cette semaine. Selon The Athletic, l’extension de son contrat s’est accompagnée d’une revalorisation salariale. C’est donc tout bénef ... Lire la suite

  • L'un des plus beaux stades d'Angleterre fête ses 130 ans
    L'un des plus beaux stades d'Angleterre fête ses 130 ans
    information fournie par So Foot 10.10.2026 12:19 

    Un stade à faire une fois dans sa vie. Il y a 130 ans ce samedi 10 octobre, le stade historique de Fulham Craven Cottage accueillait le premier match de football de son histoire . Deux ans avant cette rencontre , « le terrain était accidenté, envahi par la végétation ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank