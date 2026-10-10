Les Bleus, cible n°1 des insultes pendant le Mondial

La magie d’Internet… La FIFA a publié un rapport sur l’activité de son service de modération sur les réseaux sociaux pendant la Coupe du monde 2026 . Le résultat n’est pas glorieux. 240 000 publications et commentaires injurieux ont été recensés : menaces, racisme, xénophobie… Les joueurs français sont ceux qui ont été les plus ciblés avec plus de 18 000 cas, dont un tiers pour des propos racistes. Les Bleus arrivent aussi en tête dans la catégorie des insultes homophobes. L’Angleterre est deuxième du classement, assez loin derrière (un peu plus de 14 000 messages abusifs), et le Portugal troisième.

« L’Angleterre, tout comme la France, a été confrontée à un racisme et à une xénophobie persistants , axés sur l’identité nationale et l’héritage culturel des joueurs noirs et métis » , note le rapport. Le document indique aussi qu’ un seul joueur a reçu plus de 10 000 insultes , sans révéler son nom. « Le racisme représentait 40 % de ces cas, et ce joueur était également la cible principale de l’homophobie, du sexisme et de la transphobie. Les attaques se sont fortement intensifiées après que les remarques racistes d’une personnalité publique à son égard ont été largement relayées. » Ce profil pourrait correspondre à Kylian Mbappé, violemment attaqué par une sénatrice paraguayenne.…

QB pour SOFOOT.com