Cole Palmer signe un contrat jusqu’en ... 2034

D’ici là, Chelsea aura prêté 234 joueurs à Strasbourg. Lié aux Blues jusqu’en 2033, Cole Palmer a signé pour un an supplémentaire cette semaine. Selon The Athletic, l’extension de son contrat s’est accompagnée d’une revalorisation salariale. C’est donc tout bénef pour Palmer qui, lorsque son contrat s’expirera en 2034, aura 32 ans. Deux élections présidentielles en France seront passés d’ici là, quelques guerres aussi, malheureusement, et qui sait, un match de foot se sera peut-être disputé sur Mars.

Du classique pour Chelsea

Cette prolongation s’inscrit dans la politique contractuelle de Chelsea menée depuis quelque temps. Le club londonien a l’habitude de sécuriser l’avenir de ses cadres jusque dans les années 2030. Ces derniers mois, Reece James, Moisés Caicedo, João Pedro et Pedro Neto avaient eux aussi résigné avec le pensionnaire de Premier League décidément ultra riche. …

MBC pour SOFOOT.com