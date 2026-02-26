 Aller au contenu principal
Un an de prison requis contre un supporter d’Oviedo après des insultes racistes contre Mbappé
information fournie par So Foot 26/02/2026 à 21:22

Un an de prison requis contre un supporter d’Oviedo après des insultes racistes contre Mbappé

Un an de prison requis contre un supporter d’Oviedo après des insultes racistes contre Mbappé

La saison des horreurs. Dès la deuxième journée de Liga, en août dernier, Kylian Mbappé avait été victime de cris racistes descendus des tribunes du stade Carlos-Tartiere. Un supporter du Real Oviedo avait été placé en garde à vue, alors que, ce jeudi, le parquet des Asturies a requis un an de prison et près de 3 000 euros d’amende contre lui, d’après le communiqué de l’instance judiciaire.

Dans ce texte, le parquet indique que l’accusé a agi « avec un mépris évident à l’égard de la couleur de peau du joueur , a proféré à son encontre des cris et mimé des gestes de dénigrement de caractère raciste à son égard, clairement audibles et perceptibles par les différents spectateurs du stade. (…) Ces manifestations de mépris ont consisté à simuler les gestes que font les primates et à reproduire en criant les sons ‘ ouh, ouh, ouh’, onomatopée qui imite le son émis par les singes » .…

EL pour SOFOOT.com

