Kurt Zouma rebondit aux Émirats arabes unis
Le globe-trotteur. Après son expérience écourtée à Cluj, en raison de salaires impayés, Kurt Zouma continu son tour du monde. Le natif de Lyon, mais formé à Saint-Étienne, déjà passé par l’Angleterre, l’Arabie saoudite, la Roumanie donc, va désormais découvrir les Émirats arabes unis en s’engageant à Al-Wasl .
Éric Abidal a joué un rôle
D’après les informations de Foot Mercato , le transfert du défenseur central français (11 sélections) a été facilité par Éric Abidal , directeur sportif du club de Dubaï. Champion en 2023-2024 et vainqueur de la Coupe la même année, celui-ci est actuellement cinquième du championnat local. À Zouma de renverser la vapeur.…
