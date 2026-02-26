Kurt Zouma rebondit aux Émirats arabes unis

Le globe-trotteur. Après son expérience écourtée à Cluj, en raison de salaires impayés, Kurt Zouma continu son tour du monde. Le natif de Lyon, mais formé à Saint-Étienne, déjà passé par l’Angleterre, l’Arabie saoudite, la Roumanie donc, va désormais découvrir les Émirats arabes unis en s’engageant à Al-Wasl .

Éric Abidal a joué un rôle

D’après les informations de Foot Mercato , le transfert du défenseur central français (11 sélections) a été facilité par Éric Abidal , directeur sportif du club de Dubaï. Champion en 2023-2024 et vainqueur de la Coupe la même année, celui-ci est actuellement cinquième du championnat local. À Zouma de renverser la vapeur.…

EL pour SOFOOT.com