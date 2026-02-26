Lille retrouve sa bonne étoile à Belgrade
Battu la semaine dernière à la maison, le LOSC a retourné la situation à Belgrade, avec un but rapide d'Olivier Giroud et un deuxième signé Nathan Ngoy en prolongation (0-2). En huitièmes de finale, Lille retrouvera Aston Villa ou... l'OL.
Étoile rouge de Belgrade 0-2 Lille
Buts : Giroud (5 e ) et Ngoy (99 e ) pour les Dogues
Plus d’informations à venir… …
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
