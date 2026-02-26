Junya Ito sauve Genk, Nottingham Forest au rendez-vous

Après la première salve du début de soirée, les barrages des coupes d’Europe sont enfin terminés. Il n’y a pas eu de grandes surprises en Ligue Europa, ce jeudi soir. Comme au match aller, Bologne a écarté Brann (1-0) , évitant de ridiculiser un peu plus le football italien. De la même façon, le Celta s’est défait du PAOK Salonique (1-0) , tandis que la défaite de Nottingham Forest à domicile contre Fenerbahçe (1-2) n’a pas empêché les Anglais de rallier les huitièmes.

En Ligue Conférence, l’AZ Alkmaar a signé le gros coup de cette soirée en explosant le FC Noah (4-0) après sa défaite en Arménie la semaine précédente. Contre Zrinjski, Crystal Palace n’a pas tremblé (2-0) , tout comme Lech, face au Kuopion Palloseura (2-0) , qui avait déjà fait le nécessaire lors de la première manche. En allant gagner à Lausanne (1-2) , les Tchèques du SK Sigma Olomouc se hissent en huitièmes de finale de C4, en évitant de peu les prolongations avec un but suisse refusé au bout du temps réglementaire. …

EL pour SOFOOT.com