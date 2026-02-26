Ligue Europa : vers un Lille-OL en huitièmes de finale ?

Jamais trois sans quatre, et même sans cinq. Tout le monde se souvient des saisons rythmées par les Barça-Real, époque José Mourinho-Pep Guardiola, cette cuvée 2025-2026 pourrait bien être celle des confrontations entre Lille et Lyon.

Après sa qualification en Belgrade en prolongation, le LOSC a déjà pu se tourner vers la suite et ce qui pourrait l’attendre en huitièmes de finale. Surprise : les Dogues ont une chance sur deux de retrouver les Gones au tour suivant. Ce serait soit l’OL, soit Aston Villa, lors du tirage au sort prévu vendredi à 13 heures.…

CG pour SOFOOT.com