 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un an après son arrivée, Jérôme Boateng claque la porte de LASK
information fournie par So Foot 19/08/2025 à 16:53

Un an après son arrivée, Jérôme Boateng claque la porte de LASK

Un an après son arrivée, Jérôme Boateng claque la porte de LASK

Il est (re)tombé bien bas.

Le Bayern, Lyon, Salernitana et LASK… La carrière de Jérôme Boateng est en chute libre, à son image, pour celui qui a été condamné pour coups, blessures et injures à l’encontre de son ex-compagne.…

RFP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un ancien de Ligue 1 nommé sélectionneur du Luxembourg
    Un ancien de Ligue 1 nommé sélectionneur du Luxembourg
    information fournie par So Foot 19.08.2025 17:58 

    Le Marseille des sélections. Un entraîneur qui devait se tailler en fin d’année avant de partir sur le champ entraîner en D3 allemande, un buteur enfin écarté après avoir été reconnu coupable pour violences sur son ex-compagne… le Luxembourg va enfin pouvoir se ... Lire la suite

  • Brighton récupère la pépite du dernier Euro féminin
    Brighton récupère la pépite du dernier Euro féminin
    information fournie par So Foot 19.08.2025 17:18 

    La sensation de l’Euro 2025 s’exile au bord de la mer. Brillante en sortie de banc au dernier Euro remporté par les Anglaises, l’attaquante d’Arsenal Michelle Agyemang retourne en prêt à Brighton. Déjà chez les Seagulls la saison dernière, la jeune pépite de 19 ... Lire la suite

  • L'ancien Messin Razak Omotoyossi est décédé à l'âge de 39 ans
    L'ancien Messin Razak Omotoyossi est décédé à l'âge de 39 ans
    information fournie par So Foot 19.08.2025 17:15 

    Il avait réalisé une petite saison au FC Metz dans une carrière qui l’aura fait bien voyager entre l’Arabie saoudite à Al-Nassr, la Moldavie au Sheriff Tiraspol et la Suède, à Helsingborgs. Razak Omotoyossi, passé par les Grenats entre 2009 et 2010, est décédé, ... Lire la suite

  • Rafael Leão va rater la reprise de la Serie A avec le Milan
    Rafael Leão va rater la reprise de la Serie A avec le Milan
    information fournie par So Foot 19.08.2025 17:03 

    Les supporters du Milan tremblent déjà avant même le début de saison. Les débuts de Massimiliano Allegri à Milan n’auront pas échappé au premier coup du sort. Face à Bari en Coupe d’Italie , Rafael Leão a mis deux minutes à rappeler pourquoi il reste le frisson ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank