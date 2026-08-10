Un amical entre le Paris FC et Auxerre annulé

Pour l’amical, on repassera. À moins de deux semaines de la reprise en Ligue 1, le Paris FC et Auxerre ne s’affronteront finalement pas mercredi 12 août . Ce sont les dirigeants de l’AJA qui ont décidé que leurs joueurs ne feraient pas le déplacement .

Ayant un match prévu samedi 15 août face au Werder Brême , les Bourguignons ont jugé que les deux rencontres étaient trop rapprochées. Aucun risque n’est pris en ce qui concerne la forme des joueurs, à une dizaine de jours du retour du championnat français.…

AC pour SOFOOT.com