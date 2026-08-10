Lyon arrivera cette fois mieux armé face au Sparta Prague

On ne pas reprendre les mêmes et on ne recommence pas ? Une semaine après la défaite face au Sparta Prague deux buts à un, l’Olympique lyonnais aura à cœur d’inverser la tendance , mardi à 21 heures. Pour cette partie de troisième tour de qualification de Ligue des champions, Paulo Fonseca disposera d’un effectif plus fourni et ne devrait pas aligner le même onze titulaire qu’en République tchèque .

Des retours qui doivent faire du bien

Au milieu de terrain, trois titulaires de la semaine passée seront vraisemblablement reconduits : Tanner Tessmann, Tyler Morton et Corentin Tolisso. Suspendu la semaine dernière, Moussa Niakhaté, 30 ans, devrait être de retour . Le patron de la défense rhodanienne s’installerait à côté de Ruben Kluivert. Si Abner Vinicius venait à retrouver son flanc gauche, cela libérerait la place à Malick Fofana (21 ans) et Ernest Nuamah (22 ans), entrés en fin de match à Prague.…

AC pour SOFOOT.com