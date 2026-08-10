L'UEFA, l'AFC et la CONCACAF reprennent leur croisade contre la FIFA

Quand l’UEFA commence une lettre par « le football […] n’appartient à aucun individu ni à aucune institution » , difficile de ne pas sourire. En tout cas, l’UEFA, l’AFC et la CONCACAF ont décidé de continuer à jouer aux chevaliers blancs en sortant une nouvelle lettre appelant au respect de « l’intégrité du jeu » et qui critique dans son ensemble le communiqué de la FIFA à ses 211 fédérations , sorti après la réunion de crise au Maroc organisée par l’instance internationale, pour tenter de sauver les fesses de Gianni.

Les confédérations regrettent que la réponse de la FIFA ne témoigne d’ « aucune reconnaissance que tenter de vendre des parts de la Coupe du Monde de la FIFA ait été un profond manque de jugement ». Le communiqué déplore également la supposée réunion de crise de la FIFA au Maroc dans laquelle « aucun membre du Conseil de la FIFA ni association membre n’a été invité à participer ». …

ABS pour SOFOOT.com