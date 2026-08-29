Un amateur inscrit treize buts en Allemagne
Le saviez-vous ? Le terme utilisé pour désigner le fait d’inscrire treize buts en un match est « treizelé » . Vous pouvez remercier le dénommé Dominik Milaszewski pour ce point culture générale. L’attaquant du FC Besa Essen, club amateur allemand, a en effet trouvé les filets à treize reprises ce samedi face au DJK Dellwig.
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