Un adversaire canadien pour Gianni Infantino ?
La contre-attaque s’organise. Le scandale du projet FFE a convaincu nombre d’acteurs du foot qu’il était impératif de trouver une alternative à Gianni Infantino . Cela tombe bien, une élection est prévue en mars. Le hic : il ne reste que deux mois et demi pour trouver un poulain puisque les candidatures ne sont acceptées que jusqu’au 18 novembre. Selon L’Equipe , un nom revient avec insistance : le Canadien Victor Montagliani , président de la CONCACAF.
Ancien président de l’Association canadienne de foot, il a pris les commandes de la CONCACAF en 2016 et pourrait fédérer assez largement. Les opposants européens d’Infantino verraient d’un bon œil sa candidature. Le journal cite d’autres pistes : le président de l’AFC Salman bin Ibrahim al-Khalifa , mais aussi… deux Français. Arsène Wenger et Kévin Lamour, qui ont publiquement pris leurs distances avec Infantino cet été, auraient ainsi quelques adeptes.…
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