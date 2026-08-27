Au bout d'un chemin de croix, Hearts verra bien l'Europe

L’été n’est pas long en Écosse mais il était temps qu’il s’arrête. Après avoir perdu le titre écossais au profit du Celtic lors de la dernière journée de championnat en mai, Heart of Midlothian aenchaîné les désillusions européennes : éjecté de la Ligue des champions, puis de la Ligue Europa, le club d’Édimbourg était à 90 minutes de dire définitivement au revoir à une compétition européenne. Ce mercredi, les Jambos ont finalement sauvé leur peau en Ligue Conférence face au Rapid Vienne , au terme d’un scénario aussi cruel qu’absurde (2-2, 4-3 aux tirs au but).

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AC pour SOFOOT.com