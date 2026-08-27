Fumée blanche dans le dossier Barcola

Alléluia ! Après des semaines de poker menteur, on se rapproche d’une issue dans le dossier Bradley Barcola . Selon The Athletic, le PSG et Liverpool sont enfin tombés d’accord. Le club anglais lâcherait 116 millions d’euros, et le montant du transfert pourrait atteindre 140 millions d’euros avec les bonus .

Une belle plus-value pour le club parisien, qui avait acheté le joueur pour 45 millions d’euros en 2023 . En attendant la finalisation du deal , l’international français reste mis à l’écart, histoire de ne pas prendre de risques. Barcola rejoindrait deux Français dans l’effectif des Reds : Hugo Ekitiké et Jérémy Jacquet.…

QB pour SOFOOT.com