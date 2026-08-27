Chelsea se rapproche de la Ligue des champions

Pas de quoi trembler. Obligé de passer par un troisième tour de qualification après une saison 2025-2026 décevante, Chelsea a fait un grand pas vers la Ligue des champions en dominant la Real Sociedad mercredi soir (5-2). Ainhoa Marin a cueilli les joueuses de Sonia Bompastor dès la septième minute de jeu, mais Naomi Girma a égalisé (29 e ) et les Blues ont passé la deuxième après la mi-temps.

Veerle Buurman a pris sa part du gâteau (54 e ), et Melvine Malard, arrivée cet été en provenance de Manchester United , s’est même servie deux fois (67 e , 88 e ). Lauren James a aussi participé au spectacle (74 e ), histoire d’offrir une marge confortable au club londonien, qui se rendra à San Sebastián le 2 septembre avec un matelas de trois buts.…

QB pour SOFOOT.com