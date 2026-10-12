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Un adjoint de la sélection béninoise fustige l’attitude des Argentins lors du jubilé de Messi
information fournie par So Foot 12/10/2026 à 15:00

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Un adjoint de la sélection béninoise fustige l’attitude des Argentins lors du jubilé de Messi

Un adjoint de la sélection béninoise fustige l’attitude des Argentins lors du jubilé de Messi

On s’y attendait mais on est quand même déçus des Argentins. Dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier, Lionel Messi disait adieu au football international sous les couleurs de l’Albiceleste au terme d’une dernière danse face au Bénin . Un adversaire dont les joueurs n’auraient jamais pensé pouvoir assister aux adieux de l’une des plus grandes légendes de notre sport à son pays devant un stade ému aux larmes. Mais tout le monde ne souscrit pas à ce storytelling.

« On aurait dit que mes gars étaient des gangsters en pleine émeute »

L’adjoint de la sélection béninoise, Tunde Adelakun, a néanmoins déploré l’attitude des Argentins à la fin la rencontre dans un billet publié sur le blog “The African Football Club”. « Ce qui m’a frappé, c’est le refus catégorique et évident de l’équipe argentine de tout contact avec la mienne après le match. Les poignées de main à la fin de la rencontre étaient expéditives et impersonnelles », a fustigé l’adjoint avant d’ajouter : « Toute tentative de nos joueurs de s’approcher de celui qu’ils étaient venus célébrer était repoussée de manière très hostile par les agents de sécurité présents. Il était clair qu’ils ne souhaitaient pas se trouver au même endroit que mon équipe du Bénin. On aurait dit que mes gars étaient des gangsters en pleine émeute ! »

MB pour SOFOOT.com

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