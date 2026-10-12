 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 10 : les meilleurs crêpages de chignon
information fournie par So Foot 12/10/2026 à 14:49

Ajouter Boursorama à vos sources

Top 10 : les meilleurs crêpages de chignon

Top 10 : les meilleurs crêpages de chignon

Ce samedi, contre Villarreal, Vinícius Júnior a été attrapé en flagrant délit, en train de tirer les cheveux d’un adversaire. Ce n’est ni le premier ni le dernier à réaliser ce geste qui n’a rien à faire sur un rectangle vert : retour sur dix moments tirés par les cheveux.

10. Vinícius Júnior sur Nathan Saliba

Pas en grande forme sur le terrain depuis le début de saison, Vinícius Júnior s’est retrouvé sur le banc, samedi, lors de la réception de Villarreal. Le natif de Rio de Janeiro est tout de même entré en jeu en début de deuxième acte. De quoi lancer le carnaval. Vingt minutes plus tard, Vini plante sur une action où il récupère lui-même la balle dans sa propre surface. Avec un bisous sur l’écusson, une célébration devant les supporters et le bonus José Mourinho qui court pour le saluer, on se dit alors que le retour de sa meilleure version est en approche. Eh bien ce ne sera pas pour tout de suite apparemment puisque le but est annulé pour… un tirage de cheveux. Pendant l’action qui mène à son but, le Brésilien chope volontairement la coiffure de Nathan Saliba. La VAR est formelle (et logique) : carton rouge. Du paradis à la (re)descente aux enfers.

Embed t.co…

Par Mohamed Benkhalfa et Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Adidas et Lionel Messi misent sur les 10 futures stars du ballon rond
    Adidas et Lionel Messi misent sur les 10 futures stars du ballon rond
    information fournie par So Foot 12.10.2026 15:14 

    Elle a le nez creux, La Pulga ? Une nouvelle fois, Lionel Messi dévoile, avec son partenaire de toujours Adidas, la liste des 10 pépites qui domineront le football mondial dans le futur . Vous pouvez vous en douter, mais aucune d’elles ne portera de chaussures ... Lire la suite

  • Le Real Madrid va prolonger l’un de ses tauliers
    Le Real Madrid va prolonger l’un de ses tauliers
    information fournie par So Foot 12.10.2026 15:09 

    L’autre tour de Madrid. Le club de la capitale espagnole s’apprête à prolonger son portier belge Thibaut Courtois selon les informations de The Athletic . L’ancien gardien de l’Atlético s’est imposé dans les buts de l’autre club de Madrid depuis son arrivée en ... Lire la suite

  • Un adjoint de la sélection béninoise fustige l’attitude des Argentins lors du jubilé de Messi
    Un adjoint de la sélection béninoise fustige l’attitude des Argentins lors du jubilé de Messi
    information fournie par So Foot 12.10.2026 15:00 

    On s’y attendait mais on est quand même déçus des Argentins. Dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier, Lionel Messi disait adieu au football international sous les couleurs de l’Albiceleste au terme d’une dernière danse face au Bénin . Un adversaire dont les joueurs ... Lire la suite

  • Footox : Manchester City est-il le super vilain du foot mondial ?
    Footox : Manchester City est-il le super vilain du foot mondial ?
    information fournie par So Foot 12.10.2026 14:54 

    Désormais diffusé en direct sur la fréquence DAB+ de Tsugi Radio à 12h tous les lundis, Footox propose toutes les semaines un débat sur l’une des actualités les plus brûlantes du fantastique monde du ballon rond. Mathieu Rollinger reçoit cette semaine Pierre Maturana ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank