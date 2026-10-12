Top 10 : les meilleurs crêpages de chignon

Ce samedi, contre Villarreal, Vinícius Júnior a été attrapé en flagrant délit, en train de tirer les cheveux d’un adversaire. Ce n’est ni le premier ni le dernier à réaliser ce geste qui n’a rien à faire sur un rectangle vert : retour sur dix moments tirés par les cheveux.

10. Vinícius Júnior sur Nathan Saliba

Pas en grande forme sur le terrain depuis le début de saison, Vinícius Júnior s’est retrouvé sur le banc, samedi, lors de la réception de Villarreal. Le natif de Rio de Janeiro est tout de même entré en jeu en début de deuxième acte. De quoi lancer le carnaval. Vingt minutes plus tard, Vini plante sur une action où il récupère lui-même la balle dans sa propre surface. Avec un bisous sur l’écusson, une célébration devant les supporters et le bonus José Mourinho qui court pour le saluer, on se dit alors que le retour de sa meilleure version est en approche. Eh bien ce ne sera pas pour tout de suite apparemment puisque le but est annulé pour… un tirage de cheveux. Pendant l’action qui mène à son but, le Brésilien chope volontairement la coiffure de Nathan Saliba. La VAR est formelle (et logique) : carton rouge. Du paradis à la (re)descente aux enfers.

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Par Mohamed Benkhalfa et Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com