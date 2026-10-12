Footox : Manchester City est-il le super vilain du foot mondial ?

Désormais diffusé en direct sur la fréquence DAB+ de Tsugi Radio à 12h tous les lundis, Footox propose toutes les semaines un débat sur l’une des actualités les plus brûlantes du fantastique monde du ballon rond. Mathieu Rollinger reçoit cette semaine Pierre Maturana et Léo Ruiz pour revenir sur le scandale financier entourant Manchester City , qui ressemble déjà à la plus grande triche du siècle.

Sans oublier : notre candidat idéal pour la présidence de la FIFA, la saison décevante de Ted Lasso, la réaction de Lucas Digne face à la révolte lycéenne et les coéquipiers d’Olivier Giroud à Arsenal. Pas besoin de dessert après ça.…

SF pour SOFOOT.com