Le Real Madrid va prolonger l’un de ses tauliers

L’autre tour de Madrid. Le club de la capitale espagnole s’apprête à prolonger son portier belge Thibaut Courtois selon les informations de The Athletic . L’ancien gardien de l’Atlético s’est imposé dans les buts de l’autre club de Madrid depuis son arrivée en 2018 en raflant notamment deux Ligues des champions.

Le Belge de 34 ans, qui a décidé de mettre sa carrière internationale entre parenthèses, consacre tout son temps à Madrid et a déjà disputé neuf rencontres sous le maillot du Real Madrid cette saison , ne laissant que des miettes à ce pauvre Lunin, condamné à jouer les partenaires d’entraînement depuis un bon paquet de saisons.…

MB pour SOFOOT.com