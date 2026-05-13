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Un nouveau centre d'entraînement pour les féminines de Manchester City
information fournie par So Foot 13/05/2026 à 17:47

Un nouveau centre d'entraînement pour les féminines de Manchester City

Un nouveau centre d'entraînement pour les féminines de Manchester City

Un exemple à suivre pour le football féminin. Ce mercredi, Manchester City a dévoilé, à travers un communiqué et une vidéo, un tout nouveau centre d’entraînement de 1500m 2 pour son équipe féminine au sein de la City Football Academy. Coût de l’opération : plus de 11 millions d’euros . Un nouveau camp dédié uniquement à la section féminine, alors qu’elles partageaient les installations des jeunes de l’académie masculine.

Fly through our brand-new Women's First Team facility 🎥 pic.twitter.com/alimi2TIja…

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