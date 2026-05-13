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Romelu Lukaku peut enfin rejoindre la Belgique
information fournie par So Foot 13/05/2026 à 17:45

Romelu Lukaku peut enfin rejoindre la Belgique

Romelu Lukaku peut enfin rejoindre la Belgique

Bientôt un divorce à l’amiable pour Big Rom et le Napoli ? Alors que Romelu Lukaku avait pris la décision de soigner en Belgique sa blessure à la hanche contractée mi-mars, Naples l’avait eu mauvaise. Depuis, un point de non-retour a été atteint entre le buteur belge, ses dirigeants et son coach Antonio Conte, pourtant très proche de son désormais ancien protégé depuis leur aventure commune à l’Inter.

Lukaku reste sous contrat à Naples jusqu’en 2027

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport , les deux parties seraient tombées d’accord pour que l’attaquant puisse rentrer en Belgique pour se préparer à la Coupe du monde . Il suivra un programme au centre d’entraînement fédéral belge. Un premier pas vers une séparation, presque sans tumulte entre les deux camps .…

EM pour SOFOOT.com

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