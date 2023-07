Un accord de principe entre Kretinsky, Ladreit de Lacharrière et Casino

Une porte de sortie a peut-être été trouvée pour mettre fin aux difficultés de Casino. Le distributeur français a annoncé ce vendredi 28 juillet avoir trouvé un accord de principe avec certains de ses principaux créanciers sur une possibilité de recapitaliser et restructurer la société, via le concours des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière adossés au fonds britannique Attestor.

Cet accord de principe prévoit la signature d'un accord contraignant courant septembre « permettant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au mois d'octobre », précise le groupe, qui compte 200 000 salariés dans le monde, dont un quart en France. Le trio acquéreur apportera 1,2 milliard d'euros d'argent frais et la restructuration de la dette de Casino doit intervenir « au cours du premier trimestre 2024 ».

Les candidats au rachat sont ravis

Les candidats à la reprise du distributeur Casino se sont dits vendredi « heureux que leur projet industriel de sauvetage à long terme du groupe » ait « rassemblé le soutien des créanciers clés et des partenaires bancaires ». Casino : le trio Niel-Pigasse-Zouari abandonne, Kretinsky seul en lice

L'offre de reprise « permet d'envisager un désendettement significatif du groupe Casino », à l'issue duquel le groupe « pourra tirer tout le profit de ses nombreux atouts, de la qualité de ses emplacements et de l'engagement de ses équipes, n'étant plus

