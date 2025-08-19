Un accord de distribution entre Canal+ et Ligue 1+ a capoté
Plouf, tomber à l’eau.
Alors que Ligue 1+ affiche des chiffres impressionnants et de très bon augure, Canal + a souhaité faire son comeback dans le plus grand secret. Malgré des mois d’embrouilles et de querelles entre les deux groupes, un accord était sur le point d’être conclu, selon L’Équipe , le deal portant sur l’idée d’une distribution non-exclusive. Le média sportif rapporte que la chaîne cryptée était même d’accord avec le bébé de Nicolas de Tavernost, proposant ainsi les mêmes tarifs qu’Amazon Prime (12,99 euros par mois).…
RFP pour SOFOOT.com
