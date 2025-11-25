 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un absent de taille pour le Real Madrid face à l'Olympiakos
information fournie par So Foot 25/11/2025 à 12:50

Un absent de taille pour le Real Madrid face à l'Olympiakos

Un absent de taille pour le Real Madrid face à l'Olympiakos

La première pour Lunin.

Ce mardi, l’effectif du Real Madrid a vu Thibault Courtois quitter le dernier entraînement avant le départ en Grèce, en raison d’une gastro-entérite . Selon le journal AS , le gardien belge devrait être forfait pour ce match de la cinquième journée de Ligue des champions.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank