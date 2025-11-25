Un absent de taille pour le Real Madrid face à l'Olympiakos
La première pour Lunin.
Ce mardi, l’effectif du Real Madrid a vu Thibault Courtois quitter le dernier entraînement avant le départ en Grèce, en raison d’une gastro-entérite . Selon le journal AS , le gardien belge devrait être forfait pour ce match de la cinquième journée de Ligue des champions.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer