Un club anglais a mis fin à une folle disette de 675 jours
C’est la belle histoire du week-end . Dans les tribunes d’Oxford United, les supporters ont vécu la fin d’une malédiction : après 675 jours, le club anglais a enfin obtenu un penalty . C’est le capitaine Cameron Brannagan qui s’en est chargé à la 57ᵉ minute du match, permettant de récolter un point important pour le maintien.
AR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer